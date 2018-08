Aumentano le vittime: ora sono più di 140 Allarme sanitario: mancano cibo e farmaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZASi aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che domenica ha devastato l'isola di Lombok in Indonesia: gli ultimi aggiornamenti parlano di oltre 140 morti e diverse centinaia di feriti. La scossa di magnitudo 7 ha spinto migliaia di turisti a riversarsi per le strade e passare la notte all'addiaccio, per poi fare le valigie con l'intenzione di andarsene al più presto dall'isola. Tra questi anche lo schermidore medaglia d'oro olimpica Aldo Montano, che si trovava in vacanza con la moglie. Proprio per favorire...