Audizione di Sea Watch sul Dl sicurezza: il via libera del M5S fa insorgere i leghisti

IL RETROSCENAROMA In serata arriva la «provocazione», come la chiamano i vertici della Lega. E la spiega Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno del Carroccio: «Mentre il ministro Salvini, insieme al premier Conte e ai ministri Trenta e Toninelli sono impegnati a proteggere i confini e la legge, apprendiamo con sorpresa che la Sea Watch sarà audita in Commissione per discutere del Dl sicurezza Bis. Da una parte il governo difende l'Italia, dall'altra vengono considerati interlocutori dei fuorilegge che speronano le navi della Guardia...