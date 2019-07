Attori e musicisti, fotografi e lottatori: ecco la nuova Ucraina firmata Zelensky

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVOLUZIONEOdiosi trombati ed ingenue facce nuove. Un terremoto del genere francamente non se lo aspettava nessuno. Appena sono comparsi i primi exit polls, i mass media ucraini hanno subito fatto a gara a pubblicare articoli sui candidati che sono stati bocciati alle urne dagli elettori e per quali soprusi o azioni eroiche essi sono diventati famosi presso l'opinione pubblica. La lista è interminabile. Scegliendo quasi a caso. L'ex deputato Bogdan Dubnevich è noto perché il suo nome è presente in più di una trentina di inchieste...