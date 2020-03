Attività didattiche chiuse, tranne quelle online. Sono sospesi in tutta Italia fino al 15 marzo, ma fino al 3 aprile nelle province di Venezia, Padova e Treviso, e nelle altre 23 province italiane inserite nella zona di sicurezza, « i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza alle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione musicale artistica e coreutica, di corsi professionali anche regionali, master, università per anziani, corsi svolti dalle scuole guida». per queste scuole resta consentita soltanto «la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza». Sono esentati dalla sospensione «i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie». Sono sospesi «viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado». Il decreto dispone che «i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza».

