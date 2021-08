Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINIMOSCA Un giovane dissidente bielorusso trovato impiccato in un parco vicino a casa, ma nessuno a Kiev crede al suicidio. La polizia ucraina ha classificato il caso come omicidio: l'ipotesi, che maggiormente circola tra gli esuli, è che i sicari del regime abbiano colpito; nessun nemico del presidente Lukashenko, questa la logica, deve sentirsi al sicuro, manco all'estero. Ma troppi elementi, per ora, non tornano anche nelle...