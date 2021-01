«Bisogna fare presto» dice Jean-Paul Fitoussi. Non è tempo di crisi politiche, secondo l'economista francese: i soldi del piano europeo non devono servire all'ego dei governi, ma per dare ossigeno alle popolazioni stremate. «Bisogna essere concreti, la gente ha bisogno di sostegno. Adesso».

Il momento è drammatico, con la pandemia che colpisce con violenza nel mondo, ma anche storico, visto il «risveglio» europeo?

«Siamo a una svolta, questo è certo: o facciamo quello che si deve, o si abbandona l'idea di Europa. Gli indizi che abbiamo ci dicono che gli europei vogliono andare avanti, che i quasi eurobond' e la solidarietà di bilancio previsti nel piano di rilancio ci lasciano immaginare un abbozzo di federalismo. Certo, se paragoniamo i quasi 5mila miliardi del rilancio americano (tra i 3mila di Trump e i 1900 annunciati da Biden) i 750 miliardi europei appaiono un po' miseri. Ma è un buon inizio».

E per l'Italia un'occasione da non perdere.

«L'Italia deve prendere tutti i soldi a disposizione, da qualsiasi parte arrivino. Sono soldi che devono evitare la sofferenza sociale alla popolazione italiana. Sono soldi per gli italiani, non per l'ego politico, ideologico o personale di chi governa. Sono soldi per un popolo che si trova nella peggiore delle situazioni, con la povertà che aumenta, la disoccupazione che esploderà, la precarietà che diventerà la norma e un declassamento della classe media. Senza contare il dramma umano della crisi sanitaria e il dramma psicologico del lockdown».

Il governo le appare pronto a produrre un piano di rilancio?

«L'incapacità a mettere in piedi un piano di rilancio non è propria solo all'Italia. Molti paesi sono in ritardo. E' perché le nostre economie e i nostri governi hanno dimenticato come si fa un piano di rilancio, dopo decenni di politiche liberali. Non sappiamo più usare in modo produttivo e efficace la spesa pubblica. Abbiamo perso gli strumenti economici che adesso ci sono indispensabili, come il calcolo della redditività sociale degli investimenti pubblici o i commissariati alla pianificazione».

In Italia, la crisi politica si aggiunge ai problemi ideologici.

«Quello che il governo ha prodotto finora va nella buona direzione ma mi pare sia troppo teorico, mentre bisogna essere concreti. Perché bisogna sostenere le popolazioni adesso: non domani, ma adesso. Come si può esitare a investire negli ospedali? Bisogna avere una visione concreta e non cercare di presentare il piano che avrà il voto più alto. Non è un compito in classe. Il governo sa più o meno cosa fare. Acceleri».

Come giudica la crisi innescata da Matteo Renzi?

«Renzi è un politico intelligente. Sono certo che potrebbe dare un buon contributo alla stesura del piano. Il dibattito è giusto e salutare che ci sia, o problemi della maggioranza in vece non sono la priorità del paese. Anche se Renzi avesse ragione sul fondo, sollevi il dibattito, ma non provochi crisi, il cui unico effetto sarà di ritardare la stesura del piano. In Francia si è parlato di guerra. In guerra a volte si ricorre all'unione nazionale. Altrimenti si rischia di perdere su tutti i fronti: sociale, economico, sanitario e anche politico. Basta perdere. Siamo in una situazione d'urgenza».

La parola d'ordine è agire?

«È agire subito, anzi: bisognava averlo fatto ieri. Che si discuta, ma niente crisi. Qui si tratta di riportare a galla la società e l'economia italiana».

Compreso con il Mes?

«Certo. I soldi hanno forse un odore per i governi, ma di sicuro non per la gente che soffre. Rifiutare per ragioni ideologiche fondi che devono dare sollievo alla popolazione è una grave colpa politica».

Francesca Pierantozzi

