ATTIMI DI PAURA PADOVA Rapinatori vecchio stile svuotano il caveau di una banca

ATTIMI DI PAURAPADOVA Rapinatori vecchio stile svuotano il caveau di una banca e sequestrano per 40 minuti 17 persone, tra dipendenti e clienti. È successo ieri, poco dopo mezzogiorno, a Padova, nella filiale di Antonveneta in via Vigonovese, l'arteria che attraversa il quartiere Camin, poco distante dalla zona industriale del capoluogo euganeo. Erano anni che nella provincia patavina non si verificava una rapina in banca. Anche se questa è decisamente particolare: niente pistole, niente mitra, niente violenza. I malviventi hanno agito senza...