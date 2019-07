Attese quattromila persone ai funerali allo stadio di Musile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FUNERALIMUSILE DI PIAVE (VE) È il giorno del silenzio e della preghiera. Alle 10, agli impianti sportivi di via Argine San Marco Inferiore a Musile, all'interno dello stadio comunale, si terranno in forma congiunta i funerali di Giovanni Mattiuzzo, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Riccardo Laugeni, i quattro giovani di 22 anni, deceduti tragicamente nell'incidente stradale avvenuto tra sabato e domenica a Jesolo, in località Ca' Nani. Una tragedia immane, dalla quale si è salvata la sola Giorgia Diral, anche grazie al tempestivo...