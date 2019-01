«Attenzione alla voglia di giustizia popolare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIO/2UDINE «Vorrei che fosse giudicato dal popolo, non da un giudice». Così, con il cronista, si sfogava la mamma della sedicenne di Palmanova morta in un livido pomeriggio di ottobre nel bagno della stazione di Udine per una overdose, dopo l'arresto di un ventiquattrenne afghano accusato di aver ceduto a sua figlia la dose letale di eroina gialla. E le sue parole di madre, pubblicate su Il Gazzettino del 22 dicembre scorso, sono finite nel discorso pronunciato dal presidente della Corte d'Appello di Trieste Oliviero Drigani ieri,...