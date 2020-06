Attenti a quei due. Sammy Basso (in foto) e Carlo Santucci, entrambi cavalieri al merito della Repubblica nominati dal presidente Sergio Mattarella, proprio come gli eroi normali insigniti l'altro giorno. Il vicentino promuove la ricerca contro la progeria, sindrome di cui è affetto ma contro cui combatte come una forza della natura. Il romano è il medico che l'estate scorsa salvò una donna dopo 40 minuti di massaggio cardiaco sul treno delle Dolomiti, ma che ora lavora al Pronto Soccorso di Camposampiero, in prima linea sul fronte Covid-19. L'emergenza li ha fatti conoscere e mobilitare: insieme per la raccolta fondi promossa dalla Regione, cominciando con una diretta Instagram in cui due giovani uomini di scienza si sono confrontati sul Veneto che sta uscendo dal tunnel. «Da veneto mi sento molto fiero ha confidato Sammy per quello che è stato fatto. Questa crisi ha fatto emergere la grandezza di cui è capace la nostra terra. Ho visto tantissime persone che facevano le mascherine in casa e le diffondevano, o che andavano a fare la spesa per i più anziani. Credo poi che la maggiore solidarietà sia stata quella di rispettare le regole: siamo stati bravi». Ma in un Paese ad alta emotività com'è questo, quanto spazio resterà per la ricerca? «Ora la comunità scientifica deve battere i pugni ha sottolineato il dottore in Scienze Naturali e pretendere di avere spazio e risorse. Se non c'è innovazione, l'economia implode». (a.pe.)

