Attacco alla parata militare Decine di vittime in Iran

L'ATTACCOTEHERAN Grida di terrore, lamenti dei feriti, militari e civili che corrono in ogni direzione per mettersi al riparo. Questo il drammatico epilogo di una parata militare ieri nel sud-ovest dell'Iran, quando quattro uomini, anch'essi in divisa, hanno aperto il fuoco sui soldati. L'attacco, che nella dinamica ricorda quello in cui fu ucciso nell'ottobre del 1981 al Cairo il presidente egiziano Anwar Sadat, è avvenuto nella città Ahvaz, nella provincia del Khuzestan. Il bilancio è di almeno 29 morti e 57 feriti.I quattro assalitori,...