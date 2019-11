Attacchini di Donadio per i poster del Papa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Non solo usura ed estorsioni. I ragazzi di Luciano Donadio, il boss della camorra di Eraclea, si occuparono nel 2011 anche di una missione particolare: in occasione dell'iter di beatificazione di papa Giovanni Paolo II, accompagnarono a Roma l'imprenditore Samuele Faè, aiutandolo a portare in piazza San Pietro una serie di scatoloni contenenti poster del Papa, stemmi e bandierine da vendere ai fedeli. «Donadio mi disse: Ti mando se vuoi due miei ragazzi a darti una mano... Abbiamo dormito in convento dalle suore...», ha riferito il...