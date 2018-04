«Attaccare non è stata una buona idea la Casa Bianca si muove senza strategia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Questa presidenza ama il rischio. Nel caso della Siria ha scelto di correre un piccolo rischio. Ma per quanto piccolo, se fosse andata male, il risultato sarebbe stato drammatico». Stephen Biddle, esperto di sicurezza nazionale e strategia militare, professore di scienze politiche alla George Washington University, membro di vari think tanks, è stato consigliere del generale David Petraeus in Iraq e del generale Stanley McCrystal in Afghanistan.Professore,l'attacco è stato una buona idea?«Probabilmente no. Ma il comportamento e le...