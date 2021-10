Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA «Ci sono diversi feriti e diverse persone uccise, non si esclude la matrice terroristica» dice a tarda sera Øyvind Aas, capo dell'unità operativa della polizia. Qualche ora prima, alle 18.15, a Kongsberg, in Norvegia, a ottanta chilometri da Oslo, un uomo armato di arco e frecce aveva terrorizzato i passanti. Ne aveva colpiti molti, anche se le autorità non ne avevano precisato quanti. Secondo una tv norvegese i morti sono...