L'OPERAZIONEMILANO Si apre una nuova vita per Atlantia che l'altra notte ha sottoscritto con il consorzio composto da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management l'accordo per la cessione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia. Questo il succo di due note distinte diffuse dagli acquirenti e dalla holding dei Benetton. Lo spa, cioè il contratto di compravendita delle azioni per 9,3 miliardi totali, prevede che...