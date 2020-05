IL FOCUS

ROMA In gioco ci sono fino a 66 miliardi di traino sull'economia da qui al 2038 legati al piano di investimenti di Aspi. Ma anche oltre 470.000 posti di lavoro considerato l'indotto, con la cancellazione - finora sono solo sospesi - dei 14,5 miliardi di investimenti previsti da autostrade nel periodo (oltre ai 7 miliardi in manutenzioni confermati). Per guardare, invece, più a breve, solo nei prossimi 4 anni i 6,6 miliardi di investimenti di Aspi, consentono alle imprese italiane un po' in tutti i settori di fatturare complessivamente 20,4 miliardi. A dirlo in un studio che analizza nel dettaglio il piano di investimenti di Autostrade è il professor Roberto Zucchetti, docente di Metodologie di valutazione delle infrastrutture di Trasporto della Bocconi. Anche solo uno slittamento degli investimenti può costare molto al Pil. Ecco perché lo scontro tra Aspi e il governo dovrà trovare presto una soluzione anche dopo «i gravi inadempimenti» attribuiti ad Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi. Finora la trattativa sulla concessione non ha avuto alcun esito. E anche poche risposte, a sentire Aspi. «Nessun ultimatum», hanno fatto sapere ieri fonti di Atlantia, «servono risposte a proposte già da tempo formulate»: 9 le lettere inviate da gennaio «senza ottenere nessuna risposta formale» anche alle «proposte inviate». Atlantia attende delle «decisioni» anche sulla concessione in campo da 2 anni. Anche perché la società dovrà raccogliere circa 13 miliardi per investimenti, manutenzioni e rimborso dei debiti in scadenza, 10 volte il valore del prestito» chiesto a Sace». E il ricorso ai mercati «non può essere reso inaccessibile da comportamenti, dichiarazioni o interventi legislativi che hanno reso incerto il futuro» della società». Certa che «nessun attore istituzionale voglia recare deliberatamente danno ad una grande azienda del Paese, che impegna solo in Italia 13.500 dipendenti», Atlantia «confida in un rapido superamento dello stallo» per far ripartire il piano. Ma anche per risolvere i problemi di liquidità visto che a giugno, tra rimborso dei bond e effetto Covid, di troverà con 400 milioni di rosso di cassa, che arriveranno a 900 milioni a febbraio 2021.Del resto, prima o poi tutti i nodi dell'articolo 35 del Milleproroghe introdotto a fine 2019 dovevano venire al pettine.

L'EFFETTO DOMINO

Permettere che l'indennizzo per Aspi in caso di revoca della concessione si riduca da 23,5 a 7 miliardi ha scatenato le agenzie di rating che nel giro di qualche settimana hanno declassato i titoli Aspi a livello spazzatura. Da allora si è messa una pietra sopra la disponibilità delle banche a concedere nuovi finanziamenti. Ma è arrivato anche il Covid-19 a complicare le cose, visto l'effetto del lockdown sul fatturato. In piena pandemia, dunque, la Cdp in una lettera del 24 aprile ha fatto sapere che «non risultano soddisfatte tutte le condizioni sospensive dell'erogazione della linea revolving», anche alla luce del Milleproroghe approvato dal governo e della minaccia di revoca della concessione, sempre da parte del governo. Infine, è arrivato lo stop alla richiesta da 1,25 miliardi anche da Sace. Di qui la mossa della controllante Atlantia che invita la società a valle ad utilizzare i 900 milioni appena erogati proprio dalla capogruppo solo per manutenzione e messa in sicurezza della rete. Ma il resto, gli altri 14,5 miliardi di investimenti sono congelati.

Tra le opere a rischio la Gronda di Genova (4,3 miliardi) e il Passante di Bologna (circa 1 miliardo), ma anche decine e decine di ampliamenti e miglioramenti di terze e quarte corsie praticamente su tutta la rete nazionale: A1, A4, A8, A9, A12, A13, A14. A queste, si aggiungono interventi di innovazione della rete, oppure per il miglioramento della visibilità su strada e in galleria e una miriade di nuove opere locali di collegamento, compreso il miglioramento della viabilità di accesso agli hub portuali. «La parola Gronda è scomparsa dall'agenda del governo», ha tuonato ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ma per la nuova autostrada a nord del capoluogo ligure è pronto a «scendere in iiazza» anche Edoardo Rixi responsabile Infrastrutture della Lega.

Roberta Amoruso

