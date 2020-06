IL CASO

NEW YORK Notte di rabbia e di fuoco ad Atlanta. Migliaia di manifestanti che da tre settimane protestavano per la morte a Minneapolis di un uomo di colore nelle mani della polizia, sono tornati sabato notte con foga rinnovata a denunciare la morte del loro concittadino Rayshard Brooks. Punti focali della protesta sono stati il terzo distretto di polizia a sud della città al quale appartenevano le due auto pattuglia coinvolte nell'episodio, e il ristorante drive-through Wendy's, nel cui vialetto di accesso Brooks si era addormentato al volante della sua auto.

L'INCENDIO

La palazzina del fast food è stata data alle fiamme. Nelle pagine twitter circola un breve video che mostra una donna bianca con quello che sembra un pezzo di carta in mano, che armeggia nelle prossimità della finestra del locale. Potrebbe essere stata lei ad appiccare materialmente il fuoco, ma il dettaglio ha un'importanza relativa. Centinaia di dimostranti erano sul luogo allo stesso tempo, e avevano preso l'edificio a bersaglio con bottiglie e petardi. La polizia di Atlanta, decapitata dalle dimissioni istantanee dopo l'accaduto del suo capo, Erika Shields, ha divulgato i filmati delle telecamere indossate dai due agenti, che integrano quanto già visto sabato sul cellulare di uno dei clienti del locale.

Il primo poliziotto: David Bronsan, si è avvicinato all'auto di Brooks e ha aperto la portiera quando si è reso conto che non sarebbe riuscito a svegliarlo. Il conducente era visibilmente ubriaco, ma la conversazione tra i due resta civile ed aperta, così come accade quando sulla scena arriva una seconda auto della polizia, con Garret Rolfe alla guida. Brooks esce dalla sua vettura, accetta di essere sottoposto ad un analisi dell'alito per un test di rilevamento del tasso alcoolico, dopodiché, gli viene detto, sarà libero di andarsene. Il suo atteggiamento è cordiale, la cooperazione totale. È solo quando all'improvviso gli viene richiesto di girarsi di spalle per farsi ammanettare che inizia la colluttazione, almeno 40 minuti dopo il primo contatto. Rayshard si libera dalla presa, ruba una delle pistole taser e cerca di sparare verso i poliziotti mentre scappa. A quel punto è raggiunto dai colpi alla schiena sparati da Rolfe che lo uccidono. «L'ho abbattuto!» commenta l'agente subito dopo. Il poliziotto è stato licenziato sabato, il suo collega Bronsan trasferito a mansioni amministrative. Paul Howard, il capo della procura della contea di Fulton ad Atlanta ha detto che entro mercoledì avrà concluso le indagini preliminari e annuncerà l'incriminazione ai danni di Rolfe, ma è già in grado di dire che si tratta di omicidio. L'agente non era in pericolo di vita, e avrebbe potuto e dovuto usare strategie diverse per fermare il fuggitivo. L'unico interrogativo da sciogliere è se sarà dichiarato volontario o preterintenzionale.

I CORTEI

I cortei di sabato notte ad Atlanta hanno generato diversi scontri tra i manifestanti e la polizia, la quale ha effettuato 36 arresti. Le dimostrazioni sono continuate ieri, giorno del compleanno di Donald Trump, in tutti gli Usa a cominciare da New York, dove l'appuntamento era stato dato a Columbus Circle, in sospetta prossimità della Trump Tower. La tensione del momento giustifica l'immediata attenzione che sul web viene data ad episodi di incerto confine, tra la cronaca nera e il sospetto di una possibile componente razziale. Mentre a Los Angeles si indaga sulla morte del nero Robert Fuller, trovato impiccato ad un albero a Palmdale, a New York la polizia ha rubricato sbrigativamente come suicidio l'impiccagione ad un albero di Tyron Park, lungo l'Hudson, di un altro uomo di colore. A Philadelphia una transessuale è stata uccisa, le gambe tagliate, e buttata in un fiume. Nella periferia di Johannesburg in Sud Africa, dove l'eco della protesta in Usa è molto forte, una donna incinta di 8 mesi è stata trovata morta appesa ad un albero, con vistose ferite al petto.

Flavio Pompetti

