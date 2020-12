Con il Regno Unito fuori dal programma Erasmus, gli atenei britannici non potranno più essere una destinazione per il popolare programma di scambio. Fino ad ora i 150mila studenti europei nel paese ma nell'anno del Covid il numero è già calato - hanno sempre pagato come i britannici, ossia 10mila euro circa in Inghilterra, e chiunque arrivi prima del 31 dicembre continuerà a farlo, a condizione che si sia registrato per il settled status o il pre-settled status, ossia il permesso di residenza permanente (c'è tempo fino a giugno per i ritardatari). Chi arriverà nel 2021 dovrà invece avere un visto da studenti da 380 euro se vuole studiare nel paese più di sei mesi e tra i 10mila e i 13mila euro nel conto per dimostrare di avere fondi sufficienti per potersi mantenere. Dovrà inoltre pagare anche 500 euro all'anno per usare il servizio sanitario NHS. Chi inizia dopo agosto 2021 si vedrà applicare le stesse tariffe degli altri studenti internazionali, ossia tra i 13mila e i 33mila euro all'anno, senza contare il costo del vitto e dell'alloggio. Un corso di laurea dura in media tre anni. Gli italiani non avranno più accesso ai prestiti del governo britannico per pagare le tasse universitarie e gli studi in generale.

