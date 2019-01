Atene, scontri per la Macedonia del Nord L'estrema destra tenta il blitz in parlamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEATENE Scontri e alta tensione alla manifestazione organizzata ieri ad Atene contro l'accordo del governo Tsipras con quello di Skopje, per trasformare il nome della Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in Macedonia del Nord. Due deputati di Alba Dorata, insieme ad un gruppo di estremisti, hanno cercato di forzare il blocco della polizia a piazza Syntagma e di entrare in Parlamento. In molte vie svastiche e croci uncinate. Un uomo è stato trasportato in ospedale, dopo essere stato accoltellato. L'aggressore, sino a tarda...