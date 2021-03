LA VICENDA

MIRA (VENEZIA) Per otto sergenti dell'Aeronautica Militare indagati per lesioni personali pluriaggravate all'ex allieva pilota Giulia Schiff, la difesa ha chiamato a testimoniare niente meno che gli astronauti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti: per dimostrare che non ci sono stati atti di nonnismo nei confronti della ragazza di Mira, ma semplici rituali tra commilitoni che da sempre si fanno nell'Aeronautica e che pure chi è diventato famoso li ha dovuti subire. Una tradizione, insomma. Il processo davanti al Tribunale militare di Roma inizia oggi. Ma Giulia Schiff non la vede così: «Mi sono ribellata ad un rito maschilista e violento che con la tradizione non c'entra niente».

I FATTI

La vicenda risale all'aprile del 2018 quando la giovane allieva, che oggi ha 22 anni, vincitrice del concorso per diventare ufficiale di complemento dell'Aeronautica, entra all'Accademia di Pozzuoli. Al termine del tirocinio alla Scuola di volo a Latina la Schiff viene sottoposta, nonostante il suo diniego, al «battesimo del volo», un rituale tra commilitoni del quale, allora, venne ripreso anche in un video. Una perizia, oltre al filmato, documenterà come la giovane allieva avesse ricevuto in quell'occasione un centinaio di colpi al fondoschiena con fustelli di legno e che, portata di peso, fu spinta con la testa contro l'ala di un aereo, oltre ad essere sottoposta al tradizionale bagno nella vasca della scuola di volo. Il processo punta a far luce proprio su quelle presunte violenze del 2018 si preannuncia senza esclusioni di colpi tra le parti.

GLI IMPUTATI

Gli 8 sergenti del 70° Stormo dell'Aeronautica Scuola di volo a Latina, residenti a Frosinone, Roma e poi Lecce, Brescia e Bergamo, di pari grado della Schiff, devono infatti rispondere dell'accusa di reato continuato di lesione personale, pluriaggravato e in concorso. L'avvocato difensore di 5 degli otto imputati, Michela Scafetta, ha citato come testimoni gli astronauti con l'obiettivo di dimostrare come sia il battesimo dell'aria, ovvero una tradizione e non un episodio di nonnismo. «Qui il nonnismo non c'era perché non si tratta di militari anziani. Gli otto sergenti erano colleghi di pari corso di Giulia, parlerei piuttosto di atti di bullismo militare» replica l'avvocato Massimiliano Strampelli che insieme al collega cavaliera Isidoro Cavaliere segue la giovane pilota. L'avvocato preferisce non anticipare le strategie processuali e vede la convocazione dei due celebri astronauti come parte di una serie di schermaglie processuali. «Il video in questione parla chiaro sottolinea Strampelli Giulia non ha mai dato il consenso per gli atti che ha subito e non ha mai avuto un ruolo attivo in altri battesimi del volo. Cento colpi di fustelli non sono una passeggiata. Inizialmente il padre della giovane segnalò la vicenda ai suoi superiori ma anziché intervenire si creò attorno a Giulia un meccanismo di emarginazione con punizioni e lettere di biasimo fino all'espulsione dall'Accademia». La Schiff, che inizialmente aveva ottenuto la sospensiva del provvedimento da parte del Tar del Lazio ed era stata reintegrata nell'Aeronautica a giugno del 2019, è stata espulsa dall'Aeronautica Militare lo scorso anno, anche se nelle mani dell'avvocato è ormai pronto il ricorso. Non solo. Oltre all'inchiesta della Procura militare anche la Procura di Latina ha aperto un fascicolo per violenza privata e nel quale Giulia è parte offesa e che vedrà la prima udienza nel Tribunale di Latina fissata per il 5 novembre.

L'ALTRA PASSIONE

La giovane senza lavoro e senza stipendio è tornata alla sua passione di ragazzina, l'atletica. «Mi sono ribellata ad un rito maschilista e violento che con la tradizione non c'entra niente ha ribadito la Schiff in questi giorni. - Chi oggi vuole zittirmi vuole zittire tutte le donne libere, siano esse in divisa o no. Per questo ne sto pagando ancora le conseguenze». La giovane, attualmente libera dagli obblighi militari ha aperto inoltre una pagina Facebook nella quale racconta la sua vicenda, pubblicando anche parte del video che documenta il sul battesimo del volo. «Voglio dare il mio contributo a questo paese afferma la Schiff. - Se non posso farlo volando, voglio farlo parlando, esattamente così come è iniziato tutto e così come è finita (per ora) la mia carriera. Spero non invano».

Luisa Giantin

