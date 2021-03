Pone solo una condizione: «Non ho problemi a parlare della mia vaccinazione e dell'atteggiamento che in classe hanno i ragazzi, ma niente nomi, né il mio, né quello della scuola». A parlare è una professoressa di 60 anni che insegna in una media di Mestre e che, quando ha saputo che avrebbe avuto il vaccino AstraZeneca, ha chiamato prima di tutti il suo medico oncologo.

Professoressa, lei è in cura oncologica e si è vaccinata con AstraZeneca?

«Sì. Ho chiamato l'oncologo che mi ha rassicurata: faccia il vaccino, mi ha detto. Mi ha anche detto di prendere un antipiretico subito dopo la somministrazione. A me hanno fatto l'iniezione la mattina di sabato 6 marzo, quindi, a pranzo e poi la sera ho preso una Tachipirina».

Ha avuto problemi?

«Nessuna reazione, solo un lieve fastidio al braccio».

Sa che lotto di vaccino le hanno somministrato?

«No, non mi hanno rilasciato nessun certificato, ma ho appreso da voi del Gazzettino che le dosi del primo lotto sequestrato non erano state consegnate all'Ulss 3 Serenissima».

Visto il blocco di questo farmaco anglosvedese, se tornasse indietro si vaccinerebbe ancora?

«Io sono favorevole al vaccino. A lasciarmi perplessa è questa campagna di allarmismo priva di certezze scientifiche, senza notizie certe. Io mi baso sulle statistiche: i casi di reazioni avverse severe sono pochissimi, la correlazione con i decessi non è stata ancora accertata, intanto in Inghilterra continuano a usare AstraZeneca. È chiaro che possono esserci delle allergie, delle intolleranze, delle reazioni avverse, ma può capitare con qualsiasi vaccino. Per questo dico che non mi sembra il caso di diffondere allarmismi».

Quindi non è preoccupata?

«In realtà sono perplessa per il richiamo: me lo faranno? Sbloccheranno AstraZeneca? Perché senza la seconda dose quello che abbiamo fatto serve a nulla».

In classe con gli studenti parlavate della profilassi anti Covid-19?

«Se ne è parlato, ma l'impressione è che i ragazzi abbiano dalle famiglie messaggi negativi, quasi negazionisti: le mascherine non servono, del distanziamento sociale si può fare a meno, insomma, cose così. Poi, quando abbiamo parlato delle pandemie avvenute nei secoli passati, forse hanno compreso che questi fenomeni capitano e che è importante osservare le regole. Ma, sottolineo, forse».

