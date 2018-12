Astori, giallo idoneità Indagati due medici per omicidio colposo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMILANO La morte di Davide Astori, forse, non è stata una disgrazia ma negligenza. Perché il suo cuore che ha cessato di battere lo scorso 4 marzo non era perfetto e nessuno se ne è accorto, nonostante i segnali di allarme evidenziati dal tracciato di due elettrocardiogrammi, uno di luglio 2016 e l'altro dell'anno successivo. Servivano al capitano della Fiorentina per ottenere il certificato di idoneità sportiva e in calce c'è la firma del professor Giorgio Galanti e di un collega di Cagliari, ai quali ieri sono stati notificati...