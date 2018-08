Asti, ragazza tenta di salvare l'amico che non sa nuotare: muoiono entrambi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAHa visto l'amico annaspare e ha cercato di salvarlo. Così però è finita anche lei sul fondo della piscina. Due ragazzi sono morti così martedì pomeriggio durante una festa in piscina. L'INTERVENTOSullo sfondo una lussuosa villa di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti. La ragazza che è intervenuta per aiutare l'amico si è arresa nella notte alle Molinette di Torino. La vittima, Marco Lipari, 21enne di Chieri, non sapeva nuotare, ma si è tuffaato con gli amici credendo che l'acqua fosse bassa. Ilaria Abele, 19enne di...