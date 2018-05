Astensione benevola o critica ovvero convergenze parallele 2.0

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Bisanzio non è lontana. Non s'è fermata alla Prima Repubblica e ha disteso le sue formule politichesi fino a quaggiù, dalle parti della Terza Repubblica che non c'è. E già questo è un bizantinismo. Ma mai come quest'altro. Meglio l'«astensione benevola» o l'«astensione critica»? Più utile questa o più profittevole quella? A Silvio Berlusconi sono state chieste entrambe le «astensioni». Senza che nessuno avesse pensato, visto che il bizantinismo non è mai lineare, che forse l'«astensione» semplice sarebbe la più ovvia. Cioè...