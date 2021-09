Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOROMA Lo Stato è assolto. La Corte d'appello di Palermo riscrive la storia della trattativa Stato-mafia. Che, di fatto, non ci sarebbe mai stata. Perché, a fronte di un tentativo da parte di Leoluca Bagarella di condizionare le istituzioni, i vertici dell'Arma non avrebbero ceduto. Crolla così il castello di accuse che vedeva lo Stato disposto a favorire i boss per fermare le stragi mafiose. Dopo 72 ore di camera di consiglio, la...