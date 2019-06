Associazione per delinquere, assolto l'ex tesoriere della Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROVIGO L'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, il promoter finanziario titolare della Polare scarl di San Donà di Piave e uomo degli investimenti in Tanzania Stefano Bonet, al procacciatore d'affari legato allo stesso Bonet Romolo Girardelli ed all'ex manager di Fincantieri Stefano Lombardelli sono stati assolti ieri dal secondo Collegio penale del Tribunale di Genova dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, al riciclaggio e alla truffa. La Lega, in questo caso, era costituita parte...