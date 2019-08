Assist di Trump per l'avvocato Il tweet gela l'ex amico Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ENDORSEMENTNEW YORK Tornato a casa dopo il G7 in Francia, Donald Trump ha tirato le somme dell'incerto confronto con gli alleati e ha sentito il bisogno di riconfermare l'amicizia per Giuseppe Conte. Con un tweet mattutino, il presidente si è anzi spinto ad augurarsi che Conte «rimanga primo ministro». La stampa Usa e internazionale aveva effettivamente sottolineato come nei giorni di lavoro del G7 Trump fosse rimasto isolato, e che la voce più amica sia stata per lui proprio quella del nostro premier. La sintonia con «Giuseppi», come...