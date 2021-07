Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATASalvo per un voto. Per ora. La richiesta della sospensiva fino al 27 luglio del ddl Zan presentata da FI e dalla Lega a palazzo Madama non passa per un soffio, anche grazie al soccorso di Ciampolillo. Il senatore che aiutò, appalesandosi all'ultimo secondo in Aula per votare la fiducia all'allora premier Conte (fu necessario il ricorso al Var), è di nuovo decisivo. Altra corsa nell'emiciclo («Ho deciso al momento») questa volta...