Bocciato dagli insegnanti, promosso in differita dai giudici amministrativi del Tar del Lazio, sezione distaccata di Latina. Il ragazzo di 15 anni iscritto all'Istituto di Istruzione Superiore Gobetti-de Libero di Fondi lo scorso giugno, al termine del primo anno di superiori, era stato bocciato per la scarsa partecipazione sia alle attività didattiche in presenza che a quelle a distanza, partite dopo la prima emergenza coronavirus. La decisione del consiglio di classe è stata impugnata dai genitori, assistiti dall'avvocato Giovanni Quadrino. Il Tar ha dato loro ragione. Nel pronunciarsi, i giudici amministrativi hanno evidenziato che prima del lockdown le ore di lezione saltate dal 15enne non erano state molte. E che, nel periodo successivo, l'istituto pontino non ha presentato «una dettagliata verbalizzazione delle giornate di assenza dell'alunno dalla didattica a distanza, non essendo a tal riguardo sufficienti i generici e non comprovati riferimenti operati in sede di scrutinio a numerose assenze o a una partecipazione nulla». Non solo. Dal Tar non hanno mancato di ricordare che per l'anno scolastico 2019/2020, a causa del coronavirus, il Governo ha previsto un «regime eccezionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA