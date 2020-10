Assegno unico per i figli, conferma del taglio del cuneo fiscale e dello sconto del 30% sui contributi al Sud, aiuti «significativi» per i lavoratori e i settori ancora in difficoltà. I capisaldi della manovra da 40 miliardi dell'era Covid li fissa in Parlamento il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. L'intento è chiaro, continuare a sostenere l'economia per uscire dalla crisi e proseguire con il taglio delle tasse in attesa della riforma dell'Irpef che sarà pronta, assicura il ministro, «dal 1 gennaio 2022». Per l'assegno universale si prospetta invece, come confermato dal premier Conte, il debutto a metà del prossimo anno. Il governo pensa di varare documento programmatico di Bilancio per Bruxelles e articolato della legge di Bilancio non appena avrà ottenuto il via libera del Parlamento all'utilizzo di extradeficit «per 24 miliardi», che arriverà tra mercoledì e giovedì. Sul tema ieri sera si è svolto un vertice di maggioranza. Intanto con il viceministro dell'Economia Misiani il governo conferma la disponibilità a valutare insieme alle categorie interessate un possibile slittamento di plastic tax e sugar tax.

