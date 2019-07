Assegno unico per i figli, tensione tra Lega e M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA L'ennesima lite sulle politiche per la famiglia. Una guerra di cifre, con aspri botta e risposta, alimentati anche dalla competizione ad intestarsi le misure. Questa volta a far scontrare Carroccio e M5s è la proposta del ministro leghista Lorenzo Fontana di un assegno unico per i figli fino a 26 anni. In pratica, è la ricetta del responsabile della Famiglia per contrastare il crollo delle nascite recentemente certificato dall'Istat. Un rilancio che però viene bocciato in maniera sprezzante dagli alleati di governo che fanno...