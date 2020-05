LE FAMIGLIE

ROMA Via le detrazioni per i figli a carico, via i vari assegni per i nuclei familiari, via anche il bonus bebè e i contributi per gli asili nido: è in arrivo l'assegno unico per i figli fino a 18 anni. Una misura che ne accorperà dodici, razionalizzando e rendendo più efficace il sostegno. È stato raggiunto ieri un accordo politico tra le varie forze della maggioranza: la settimana prossima il consiglio dei ministri approverà il Family act tanto caro alla ministra delle Pari Opportnità e della famiglia, la renziana Elena Bonetti; sarà stralciato l'articolo che riguarda l'assegno unico che contestualmente inizierà il suo percorso in Parlamento sulla base del disegno di legge presentato dal Pd, primi firmatari Graziano Delrio e Stefano Lepri. Obiettivo: fare in modo che dall'inizio del 2021 sia tutto operativo.

Con il nuovo anno quindi tutte le famiglie, riceveranno un assegno mensile che parte da 250 euro e si incrementa in base al reddito del nucleo, per i figli fino a 18 anni. Per i figli successivi al primo, l'assegno sarà aumentato del 20%, così come nel caso di un figlio disabile ma in questo caso indipendentemente dalla sua età. Secondo l'Upb, l'ufficio parlamentare di bilancio, attualmente lo Stato tra sussidi vari già spende 15,5 miliardi di euro all'anno. L'assegno universale costa almeno 6 miliardi in più. Il recovery fund potrebbe tornare utile per trovare le risorse mancanti.

Ma il sostegno alle famiglie non finisce qui. Il family act rafforza l'istituto del congedo parentale. Si stabilisce un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio. Previsto inoltre, sia nel pubblico che nel privato, un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio, indipendentemente d all'anzianità lavorativa e di servizio. Previsti poi incentivi al lavoro femminile, con integrazioni al reddito da poarte dell'Inps, deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell'Isee; incentivi ai datori di lavoro che consentono lo smart working.

