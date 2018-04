Asse Salvini-5Stelle Di Maio: sul governo ci sono passi avanti `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA «Io e Matteo Salvini quando ci sentiamo ci capiamo». Il feeling nato tra il leader M5S Luigi Di Maio e il segretario del Carroccio regge e anzi, lievita giorno dopo giorno. Siamo alle note congiunte, i due ieri si sono sentiti al telefono e poi ne hanno diramato una in cui hanno annunciato l'accordo stretto con «spirito di collaborazione» per rendere «operativo il Parlamento al più presto». L'intesa, a poche ore dal secondo giro di consultazioni al Quirinale, si rinnova nella scelta del leghista Nicola Molteni come...