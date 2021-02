IL RETROSCENA

ROMA L'asse tra il segretario dem Nicola Zingaretti e il M5s per una nuova maggioranza nella giunta della Regione Lazio è una «partita iniziata al 90esimo». Una questione già quasi chiusa che se da un lato porterà ad «un rimpasto telefonato», come spiega uno dei big del Pd romano, (almeno 2 ingressi 5s in giunta, con Roberta Lombardi in prima linea che da lunedì guiderà la discussione tra i grillini), dall'altro è molto di più.

È il perno su cui Zinga avrebbe in mente di costruire la sua permanenza a capo della segreteria dem, accettando la sfida di Base Riformista (gli ex renziani guidati da Lotti e Guerini) e degli amministratori locali (Bonaccini, Decaro, Nardella, Gori) ma giocandola a modo suo. Ovvero tenendo il profilo basso e lasciando che a parlare siano i numeri.

TRE OBIETTIVI

Tant'è che la trattativa con i 5s la sta gestendo direttamente e i nomi li sceglierà lui. «Ci lavora da tempo» spiega un dem, con almeno due obiettivi ben evidenti e un terzo meno immediato.

Il primo, più pragmatico, è stabilizzare definitivamente la situazione della giunta regionale. Nel Lazio infatti c'è un problema di numeri fin dalle elezioni del 2018. Le urne hanno assegnato 25 consiglieri a Zingaretti, uno in meno del necessario. Negli anni ci sono stati alcuni movimenti e tante convergenze ma, in pratica, la giunta si è retta su delle astensioni e sull'incapacità (o la non volontà) dell'opposizione del M5s e del centrodestra di accordarsi per ribaltare il governatore.

Il secondo guarderebbe alle prossime elezioni comunali per Roma. La questione del voto, destinato ormai a tenersi in autunno a causa del Covid, è ora impantanata. Bloccata non tanto dalle nuove tempistiche, quanto dalle intenzioni di Virginia Raggi di non fare un passo indietro sulla sua ricandidatura (per cui ha incassato anche l'«Aridaje!» social di Beppe Grillo) e quelle dei dem, che ribadiscono il loro niet assoluto alla Sindaca. E allora l'asse in Regione con i 5s e Lombardi, da sempre in contrapposizione con Raggi, è visto come il primo passo di un'alleanza di sicurezza per il ballottaggio. Ovvero Zingaretti punterebbe a sfidare con rispetto i cinquestelle su Roma con un candidato forte, per poi chiedere ai grillini di convergere quando al secondo turno, auspica, si ritroveranno a dover scegliere tra un dem e il centrodestra.

L'ultimo obiettivo che il segretario del Pd punterebbe a centrare con l'alleanza in giunta è che, così facendo, potrebbe presentarsi al congresso - ormai lo si dà per scontato in autunno, ma per saperne di più bisognerà aspettare l'Assemblea nazionale del Pd del 13 e 14 marzo - con alle spalle alcuni mesi di macchina rodata da utilizzare per celebrare la bontà delle proprie scelte. E qui sta il terzo livello della strategia: «Si è costruito un esempio in casa» spiega un altro dei volti noti del Nazareno, «sperando che gli torni utile in autunno», soprattutto se l'asse di governo con i cinquestelle continuerà ad essere piuttosto freddo come ora.

Tirando le somme, per il segretario dem l'idea sarebbe quella di assomigliare alle parole dette mostrando che non c'è alcun pericolo nel tenere a bada le ambizioni maggioritarie per fare i conti con la realtà e con il centrodestra.

EXIT STRATEGY

Eppure c'è chi sostiene che Zingaretti avrebbe anche un altro asso nella manica. La via d'uscita sarebbe quella di puntare dritto alla poltrona di sindaco di Roma. Una carta che giocherebbe solo qualora l'ipotesi di uscire ridimensionato dalla battaglia congressuale si faccia sempre più concreta. Questa infatti gli permetterebbe di mettere in sicurezza in un colpo solo leadership e prestigio.

Una vittoria non solo metterebbe a tacere almeno per un po' le correnti, quanto gli consentirebbe di sospendere il giudizio su di lui in attesa di tempi migliori istituendo una sorta di reggenza. «Fantapolitica» dicono però dal Nazareno.

