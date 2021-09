Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FEMMINICIDIOMONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) Ha aperto lei stessa la porta al suo assassino, ignara che quella persona potesse essere capace di tanta violenza. E invece l'omicida le ha puntato contro una pistola, sparandole in pieno volto, per poi darsi alla fuga. Un altro femminicidio, il secondo in pochi giorni, in provincia di Vicenza. Stavolta a morire è una ragazza di appena 21 anni: Alessandra Zorzin viveva a Valdimolino, una frazione...