Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTÀVENEZIA La Venezia del turismo è tornata alle estati pre-Covid. Quantomeno nei periodici assalti al centro storico, che ieri hanno vissuto un'altra giornata calda - in tutti i sensi - con il tutto esaurito per quanto riguarda parcheggi e mezzi di trasporto. E anche sul fronte del decoro e della piccola criminalità questo agosto pare uguale a quelli degli anni pre-Covid: ai tuffi e ai bagni in rii e canali, si sono aggiunti da un...