IL CASO

VENEZIA Pirati all'assalto di una nave della flotta De Poli. Sono ore di tensione per l'equipaggio della chimichiera Davide B, battente bandiera maltese, vittima di un attacco pirata nelle acque del golfo di Guinea, nel Benin. La nave, proveniente dalla Lettonia, quattro giorni fa stava navigando verso Delta State quando il segnale radar si è improvvisamente interrotto mentre si trovava a 220 miglia nautiche da Lagos. La nave, da 22.700 metri cubi, è stata abbordata da nove uomini armati. L'equipaggio, composto da 21 marinai di diverse nazionalità tra ucraini, romeni e filippini, è stato in parte sequestrato: i pirati se ne sono andati con 15 di loro. I sei rimasti a bordo erano in buono stato di salute. È probabile che l'obiettivo dei pirati sia chiedere un riscatto per l'equipaggio rapito. La Davide B appartiene all'armatore olandese De Poli Shipmanagement.

IL QUARTIER GENERALE

La De Poli Shipmanagement ha sede nei Paesi Bassi, ma è della famiglia De Poli, molto conosciuta nell'isola di Pellestrina e a Venezia per aver fondato e diretto per due secoli i cantieri navali che portano il nome di famiglia. Chiara, figlia di Davino De Poli, l'ultimo grande armatore di famiglia, ha trovato, dopo la drammatica chiusura del cantiere in isola, avvenuta nel 2009, la sua rivincita in Olanda. A raccontare come la famiglia sta vivendo queste ore è stata, ieri pomeriggio contattata al telefono, Eva De Poli, sorella di Chiara, che non segue direttamente la compagnia pur avendone una partecipazione di famiglia. «Siamo in una situazione di stallo - ha confermato Eva De Poli - posso solo confermare quanto è successo, al largo del Benin, e le informazioni che sono trapelate da alcuni lanci di agenzia. Mia sorella Chiara ci ha inviato, in ambito familiare, questa mattina, un messaggio per informarci di quanto era avvenuto. Ma sui dettagli di cosa sia successo non sappiamo nulla di più. La situazione di stallo comporta una serie di possibilità: queste sono vicende delicate, che spesso hanno anche risvolti che impegnano le autorità governative. Quindi il fatto che non ci siano state date notizie può rispondere anche a una strategia che potrebbe richiedere anche una certa riservatezza e discrezione, anche per non turbare l'andamento di eventuali trattative o operazioni che hanno bisogno di una buona dose di diplomazia. Non abbiamo altre notizie». La famiglia De Poli è in ansia e spera, ovviamente, che si arrivi quanto prima a una risoluzione del caso. Chiara De Poli sta seguendo, comunque, passo dopo passo, l'evolversi della delicata situazione. Non trapela, come detto, alcuna indiscrezione, in quanto saranno le autorità competenti a dare gli aggiornamenti ufficiali nel momento opportuno. Chiara De Poli, veneziana doc, da anni si è felicemente stabilita in Olanda. Ultimamente è sbarcata anche in Cina, per assistere insieme ai parenti stretti alla consegna della Giancarlo D, di 155 metri. Anche la Davide B era stata realizzata in Cina, nel 2016.

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE

L'area in cui si è verificato l'incidente, come spiegano diverse Ong, ha visto un aumento esponenziale di attacchi tra la fine del quarto trimestre del 2020 e il primo trimestre del 2021. Non sembrano muoversi a caso: tutto lascerebbe pensare a un'organizzazione articolata nella gestione delle spedizioni, i criminali conoscono bene le rotte delle navi e sanno quando colpire. Come riporta Africarivista, nella prima metà del 2020 il Centro di segnalazione della pirateria dell'International maritime bureau (Prc Imb), l'organismo internazionale per la lotta ai crimini connessi al commercio e al trasporto marittimo globale, ha registrato 98 episodi di pirateria e rapine a mano armata, rispetto ai 78 del secondo trimestre 2019, con in tutto 49 membri dell'equipaggio rapiti e trattenuti anche sei settimane. Il 90% di questi attacchi è avvenuto nel Golfo di Guinea.

Lorenzo Mayer

Davide Tamiello

