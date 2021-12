LA PROTESTA

ROMA Fino a un minuto prima era soltanto una noiosa riunione dove approvare il bilancio di previsione, parlare degli obiettivi futuri e fare il punto sull'attività dell'anno che sta per concludersi. Poi, senza che nessuno ancora riesca a capire come si siano potute aggirare le misure di sicurezza, quaranta dottori No vax hanno fatto irruzione nell'assemblea dell'Ordine dei medici di Roma, portando il caos, aggredendo i colleghi e soprattutto contestando quello che in questa fase è il principale compito del presidente Antonio Magi: sanzionare e sospendere i sanitari che non si sono vaccinati, nonostante la legge li obblighi a farlo. Urla, cori da stadio, lavori interrotti, qualche spintone, per riportare la calma Magi ha dovuto chiamare prima i carabinieri e poi la Digos. «E la cosa peggiore - nota con molto rammarico - è che molti di questi miei iscritti lavorano in ospedali dove sono a costante contatto con il pubblico».

I NUMERI

Nel Lazio, finora, sono stati sospesi dall'attività 40 medici. La metà di loro è tornata sui propri passi, ma secondo l'Ordine di Roma i numeri sono diversi. Lo dimostra il fatto che allo stesso Ordine sono arrivate 630 segnalazioni inviate da pazienti o da altri medici per denunciare altrettanti dottori che hanno scelto di non immunizzarsi. L'Ordine di Roma è convinto che il 5 per cento degli iscritti (quindi oltre 2mila su 40mila iscritti) sia in ritardo anche con la terza dose. Finora, e non solo nella Capitale, sta andando a rilento l'attività sanzionatoria dei sanitari non in regola: il compito, prima delegato a Regioni e Asl, non ha portato ai risultati sperati tanto che il governo ha trasferito dal 26 novembre questo controllo agli Ordini professionali. Ma anche su questo versante si è fatto poco, perché fino all'altro ieri la Federazione nazionale non era autorizzata a fare verifiche incrociate con l'anagrafe vaccinale: secondo l'autorità garante della Privacy questi sono dati sensibili e perciò inviolabili. Soltanto un emendamento del governo al Dpcm di venerdì scorso ha rimosso questo ostacolo. Di conseguenza, il presidente dell'Ordine nazionale, Filippo Anelli, ha annunciato che già da oggi si inizierà a lavorare per scovare i medici No vax e per sospenderli dall'attività e dallo stipendio. Siamo finalmente vicini a una svolta, ed è proprio per questo che ieri alcuni medici No vax hanno assaltato l'assemblea del loro Ordine.

Come detto, ieri mattina in una sala dell'hotel Pineta, tutto si stava svolgendo normalmente, con Magi che tra la noia dei presenti, illustrava gli obiettivi del bilancio previsionale per il prossimo biennio. L'atmosfera era così rilassata, che nessuno si è accorto dell'ingresso di una quarantina di medici bianchi senza mascherina. Nessuno ha chiesto loro il Super Green pass. I quaranta sono entrati furiosamente in sala. Prima hanno fatto partito il coro «Siete dei mafiosi, mafiosi», scandito per alcuni minuti, poi un gruppetto di medici ha iniziato ad attaccare direttamente il loro presidente: «Non cacci i colleghi che non pagano la retta annuale e invece vuoi fare fuori noi che dobbiamo lavorare».

IL CAOS

Inutile dire che la discussione del bilancio è stata subito sospesa, ma questo non è bastato ai medici No vax. L'obiettivo era raggiungere il palco e prendere la parola. E sono nate colluttazioni tra vaccinati e non: quindi ancora insulti, sedie sbattute per aria e qualche spintone, mentre Magi chiamava carabinieri e polizia. Le forze dell'ordine ci hanno messo non poco per riportare la calma: i 40 sono stati identificati, mentre l'Ordine di Roma non esclude di denunciarli. «Anche se non vorremmo esacerbare gli animi», fanno sapere dai vertici, «quel che è certo è che da oggi partiranno le attività di verifica sui nostri iscritti che non si sono immunizzati e scatteranno subito eventuali provvedimenti di sospensione». E sono pronti alle vie legali anche i sanitari non in regola con le vaccinazioni, che nelle loro chat hanno comunicato che il blitz di ieri era nato soltanto per criticare la gestione di Magi. Racconta una di loro, una dottoressa cinquantenne in forza al San Camillo: «Per il fatto di non essere vaccinata sono stata demansionata: ora il mio compito è contattare i pazienti per fissare gli appuntamenti sull'assistenza medica».

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha subito chiamato Magi «per esprimergli la solidarietà del governo». Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, invece ha ricordato che «i medici devono combattere le malattie non trasmetterle».

Francesco Pacifico

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA