Un pienone così, a Bibione erano abituati a vederlo solo in piena stagione, tra la fine di luglio e il caldo mese di agosto. Ieri la principale località turistica del Portogruarese, una delle mete estive più frequentate del litorale veneziano, è stata letteralmente invasa da turisti, pendolari e non. «Abbiamo registrato un altro fine settimana da record - spiega Giuseppe Morsanuto, presidente della Confcommercio di Bibione-San Michele al Tagliamento -. È il terzo weekend che a Bibione si registra una presenza di persone che lo scorso anno avevamo ad agosto. La spiaggia è stata presa d'assalto e anche i ristoranti hanno lavorato molto». Sul litorale i bagnanti hanno occupato infatti quasi il 90 per cento dei posti a disposizione. È dunque ripartenza piena, anche se non bisogna nascondersi che - se il weekend registra numeri assolutamente incoraggianti - il resto della settimana è molto più magro. Colpa del ridotto numero di turisti stranieri, quelli che si fermano più a lungo e consentono di riempire anche i giorni feriali. Anche Jesolo ha vissuto ieri una giornata estiva intensa. E accanto ai turisti in spiaggia sono ricomparsi anche i venditori abusivi. Con una curiosità legata ai tempi: oltre alle normali mercanzie venivano messe in vendita anche le mascherine. La Polizia locale non si è comunque lasciata impietosire e ha fermato dieci ambulanti, sequestrandone la merce.

