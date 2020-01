Aspiranti magistrati in minigonna «Sospensione di 2 anni per il pm»

LO SCANDALO

ROVIGO Davide Nalin, ex pm della Procura di Rovigo, non sarà più un sostituto procuratore e non lavorerà più a Rovigo, ma dopo una sospensione di due anni potrà tornare ad esercitare le funzioni di magistrato. Per Nalin, travolto dalla vicende legate alle borsiste della Scuola di formazione giuridica avanzata e preparazione ai concorsi nella Magistratura Diritto e Scienza, presieduta dall'amico ed ex Consigliere di Stato Francesco Bellomo, obbligate ad osservare l'ormai ben noto dress code a base di minigonne, tacco 12 e trucco calcato con rossetto acceso, nel dicembre del 2017 il Consiglio superiore della magistratura ha deciso la misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e la collocazione fuori ruolo, avviando contestualmente il procedimento disciplinare che si sta ora avviando alle sue battute conclusive.

LA RICHIESTA

E la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Mario Fresa, di fronte alla sezione disciplinare del Csm presieduta da Davide Ermini, è stata di una «sanzione conservativa» e non di quella «espulsiva», con la sospensione per due anni e il cambio di sede e funzioni, perché «il dottor Nalin ha sì abusato della sua qualità di magistrato ma è anche vero che era succube del consigliere Bellomo e doveva fare tutto ciò che gli ordinava. Il tema della sanzione va affrontato, quindi in un'ottica di un possibile recupero di una persona ai valori autentici della funzione giurisdizionale di Nalin. Del resto, la giustizia non è una clava, piuttosto è una bilancia come ricordava Calamandrei, che porta su un piatto i codici e le leggi e sull'altro una rosa: io penso che oggi possiate offrirgli proprio la rosa di Calamandrei, con una sanzione conservativa e non espulsiva, sebbene la più grave. Vi chiedo la sospensione dalle funzioni per due anni con il trasferimento obbligatorio ad altra sede e alle funzioni giudicanti». Nell'udienza di ieri, la sezione disciplinare ha rigettato la richiesta di acquisire la testimonianza di Bellomo, dopo che già sono state ascoltate numerose ex corsiste, e ha invece acquisito gli atti depositati dalla difesa, affidata al magistrato Stefano Giaime Guizzi. Nel processo disciplinare, a Nalin viene contestato di aver contravvenuto al divieto per i magistrati di ricoprire impieghi o uffici pubblici o privati e di svolgere libera professione, ricoprendo un ruolo nella scuola di Bellomo, ma soprattutto di aver speso la sua autorevolezza di magistrato nell'attività di selezione delle borsiste inducendole a rispondere ad un test sui fidanzati, a sottoporsi a prove per superare la paura, ed a sottoscrivere il dress code e, in generale, un regolamento con divieti e limitazioni della vita privata, rappresentando talvolta, in caso di mancata accondiscendenza, l'ipotesi di procedimenti disciplinari con il conseguente timore nelle borsiste circa la possibilità di superare il concorso. Parallelamente al procedimento disciplinare, per Nalin c'è anche un procedimento penale in corso, che ha visto la Procura di Piacenza, chiedere il rinvio a giudizio per l'ex pm rodigino, insieme a Bellomo, con l'accusa di atti persecutori e lesioni personali gravi in concorso, nei confronti di una 33enne piacentina, ex borsista, che ha tuttavia ritirato la propria querela, con l'udienza preliminare aggiornata a febbraio. Il procedimento disciplinare, invece, potrebbe chiudersi nella seduta in calendario per il 3 aprile prossimo.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA