IL CASO

ROMA La frattura nel governo sulla sorte della concessione di Autostrade rischia di causare un nuovo vespaio. Più tecnico che politico. Di certo imbarazzante. A Palazzo Chigi, così come al ministero dei Trasporti e al Tesoro, la preoccupazione sta crescendo non solo per le divisioni interne, ovvero lo scontro tra Pd e 5Stelle, ma anche per questioni più pratiche. E se i Dem sono disposti, pur a certe condizioni, a trovare una mediazione ragionevole, i secondi spingono affinché Benetton ceda il controllo di Aspi a una società statale senza troppe discussioni. In attesa di capire e se come il premier Conte riesca a comporre la questione, nei palazzi genovesi e romani circola una domanda in vista della fine dei lavori del nuovo viadotto, prevista tra il 25 luglio e la fine del mese: chi gestirà il tratto autostradale se la concessione è ancora in bilico? Chi avrà la responsabilità degli interventi di manutenzione e controlli? A chi sarà affidata l'opera dopo la conclusione dei lavori da parte del Consorzio Fincantieri-Webuild? Difficile rispondere visto la nebbia fitta che circonda il dossier. Di fatto solo per il collaudo finalizzato alla riconsegna dell'opera e per tutte le procedure necessarie all'ottenimento dell'agibilità ci vorranno almeno altri 30 giorni. Insomma, siamo già fuori tempo massimo o quasi. Con il rischio che il commissario Bucci debba accollarsi altre responsabilità. Del resto spetta a lui gestire questa fase delicata: nel caso il cui il governo prema per un concessionario diverso da Aspi, quest'ultimo dovrebbe firmare anche un contratto di interconnessione con la concessionaria di Atlantia per concordare come gestire le attività di esercizio e viabilità.

LE INCOGNITE

Inoltre il nuovo concessionario dovrebbe farsi carico dei monitoraggi e delle spese di manutenzione del Ponte, oltre che dell'attivazione di tutte le misure di sicurezza necessarie, senza avere chiaro su quali risorse poter fare affidamento. Bucci vuole delle risposte dal governo e non intende restare con il cerino in mano. Tanto più che l'8 luglio, come noto, la Corte Costituzionale, sollecitata da un ricorsa al Tar Liguria della società Autostrade, dovrà esprimersi sulla legittimità del Decreto Genova, quello che ha escluso Aspi dalla ricostruzione, come previsto invece dalle norme della Concessione. Una decisione particolarmente delicata perché se la Corte decidesse per l'incostituzionalità del decreto, il Ponte tornerebbe sotto la responsabilità diretta della società privata che, tra l'altro, ha pagato l'opera. Aspi ha fatto ricorso anche sui costi di ricostruzione del Ponte, giudicati eccessivi, e sulle modalità di affidamento dell'appalto. In caso di vittoria, potrebbe fare causa allo Stato per danni.

Non è escluso che la Consulta decida di non rendere subito nota la sentenza, magari per dare più tempo al negoziato, anche se la pressione per conoscere il parere degli ermellini sarà crescente. C'è da dire che un giudizio negativo nei confronti dell'esecutivo sarebbe molto pericoloso anche per un altro provvedimento, il Milleproroghe, che a marzo scorso ha modificato unilateralmente proprio i termini della concessione, stabilendo un indennizzo ridotto in caso di revoca e cambiando le regole in corsa.

Proprio questi scogli procedurali e giuridici, uniti al dossier dell'Avvocatura dello Stato, avevano consigliato al presidente del Consiglio la strada della ragionevole mediazione. Strada che i 5Stelle non vogliono assolutamente percorrere, puntando sulla estromissione dei Benetton dalla gestione delle autostrade. Peccato che l'Avvocatura abbia messo in luce il rischio di un maxi indennizzo (circa 20-23 miliardi) in caso di revoca, considerando anche il pericolo di una lesione della rule of law comunitaria. Proprio per questo Atlantia e Aspi si sono rivolte a Bruxelles, allo scopo di tutelare i propri diritti. Insomma, la porta è stretta. I margini esigui. Conte, probabilmente, si prenderà tutto il mese di luglio, per ricucire, mediare, negoziare. Da Bruxelles hanno già fatto sapere che pacta sunt servanda e che l'esecutivo non può modificare in corsa una concessione che ha avuto, tra l'altro, più di un timbro europeo.

Umberto Mancini

