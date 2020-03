ASOLO

Lavora da 19 anni come infermiere al Suem 118 di Pieve del Grappa. E contemporaneamente è sindaco di Asolo, giunto al secondo mandato. In tempo di Coronavirus le giornate di Mauro Migliorini cominciano all'alba e non hanno mai fine. «Quando smonto dai turni di infermiere prendo in mano il telefonino e torno ad essere sindaco. Di fatto le due professioni si intrecciano, ma in questo periodo non ho un attimo di tregua. Al Suem cerco di fare turni in più. Siamo 20 e dobbiamo coprire un territorio vasto che va da Pieve di Soligo a Valdobbiadene fino a Montebelluna. Emergenze? Meno incidenti ma tanti interventi legati a patologie respiratorie» racconta, scandendo le parole dopo l'ennesima giornata pesante. In prima linea anche la moglie Cristina, infermiera in un centro di medicina integrata del territorio. «C'è paura vera e non solo stanchezza» ammette Migliorini. A casa i tre figli di 24, 19 e 16 anni. «Le scuole e le università sono chiuse. Al termine della giornata di lavoro li trovo ad aspettarmi. Sono il motore delle nostre vite ma abbiamo ridotto baci e abbracci. Prima di ogni carezza ci si fa la doccia».

UNA VITA PER GLI ALTRI

Dedicarsi agli altri per Migliorini è una missione e una passione che nasce da lontano. La professione infermieristica, che pratica dal 1989, è soltanto una delle sue mille attività. Perchè si è sempre impegnato in missioni umanitarie nei Paesi del Terzo Mondo. «Penso che ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare in meglio questo nostro mondo. E che tante gocce, messe assieme, possono trasformarsi in mare» dice. Ha visto miseria, malattie, contagi da non dormirci la notte. Ma, tristemente, ammette: «Non mi ero mai scontrato con un'epidemia di questa portata. È un flagello». Lui, che ultimamente non dorme una notte intera, allarga le braccia: «Ci sta, visto i tempi. I turni di lavoro risentono anche della mancanza di personale. A questo si somma l'attività amministrativa, con circolari e disposizioni ministeriali da interpretare e applicare. L'ultima riunione è di questa mattina (ieri ndr). Abbiamo deciso che tutti i dipendenti comunali devono portare la mascherina e chi è al lavoro verrà dotato di spray igienizzante per sanificare il telefono, la tastiera del computer, ma anche tavolo e maniglie delle porte più volte al giorno. Non basta l'impresa di pulizie. Qui ognuno deve fare la propria parte».

Migliorini oltre a moglie e figli ha un'altra, grande, famiglia. «In paese tutti hanno il mio cellulare. Sono il vicino della porta accanto, il punto di riferimento per molti residenti di Asolo. E mi chiamano, a qualsiasi ora, per avere informazioni ma soprattutto per essere rassicurati».

Valeria Lipparini

