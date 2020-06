IL RAPPORTO

VENEZIA Un'Italia divisa, territorialmente e anche socialmente. Con il nord del paese e i centri urbani con un certo numero di servizi per l'infanzia, che crollano drammaticamente al sud e nelle periferie. É una cartina d'Italia a macchie, quella che esce dal rapporto su Nidi e servizi educativi per l'infanzia, stato dell'arte, criticità e sviluppi del sistema educativo integrato. «Ora l'impegno del Governo è di uniformare il colore di quella cartina - ha assicurato il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti - Queste diseguaglianze sociali e territoriali non possiamo più accettarle. Un quadro che l'emergenza coronavirus ha posto in emergenza, aggravandolo». Il ministro ha difeso il lavoro del governo: «Aumentare l'offerta educativa e ridurre il gap che esiste tra i vari territori è una direttrice su cui abbiamo investito nell'ultima legge di bilancio e investiamo strutturalmente nel Family Act». Bonetti ha citato un recente bando da 35 milioni per progetti educativi, la stessa attenzione posta al problema dalla task force guidata da Colao, nonché dai prossimi stati generali: «Vogliamo ridisegnare un sistema educativo all'altezza della sfida. Noi ci crediamo, ma questo progetto va condiviso dall'intero paese. Non dobbiamo perdere questa occasione».

Il rapporto, frutto della collaborazione tra Istat, università veneziana di Ca' Foscari e Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato presentato ieri in un evento online che ha riunito i protagonisti della ricerca. Qualche dato: i posti disponibili nei nidi e nei servizi per bambini da 0 a 3 anni si fermano al 12,3% del bacino potenziale di utenza al Sud, contro una media nazionale del 24,7% (anno scolastico 2017/2018). Quando l'obiettivo europeo fissato già nel 2002 è del 33%. Il Nordest ha un tasso di copertura del 32,5%. In Veneto si passa dal 33% di Rovigo al 23% di Belluno. Ai servizi poi ha accesso chi ha più possibilità economiche. «Così le differenze si fanno diseguaglianze» ha ammonito il professor Stefano Campostrini, mentre il rettore Michele Bugliesi ha sottolineato l'importanza di rapporti come questo, per aiutare la politica a decidere, con una punta di polemica verso «certe task force estemporanee che servono a poco».

R. Br.

