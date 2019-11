Asili nido gratis a gennaio Auto aziendali, la stretta è solo sui nuovi contratti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MISUREROMA Il bonus nido arriva in anticipo. Roberto Gualtieri difende l'impianto della legge di Bilancio («ha già determinato una percezione di maggiore stabilità» la sua convinzione) e annuncia che il rafforzamento della misura in favore delle famiglie scatterà da gennaio 2020 e non da settembre, come emerso in precedenza. «La misura - ha garantito il ministro dell'Economia in audizione al Senato consentirà la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza dei nuclei familiari, elemento importante anche dal punto...