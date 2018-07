Asili gratis agli italiani e tasse giù piano del governo per le famiglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Quello delle politiche familiari, e dunque a favore di un aumento delle nascite, è un tema sul quale il contratto di governo fra Lega e 5Stelle si spinge a formulare molte promesse.Pur relegate solo al diciottesimo punto del Contratto, alle politiche per le famiglie i due partiti dedicano un discreto spazio ma soprattutto una quantità di risorse di tutto rispetto anche se gli stanziamenti non vengono quantificati in modo preciso.L'elenco degli obiettivi e delle cose da fare è ambiziosissimo e anche dettagliato. Al primo punto...