Asia si difende: «Nessun rapporto con Jimmy, l'ho pagato per pietà»

IL CASONEW YORK L'eroina del movimento #MeToo viene studiata al microscopio da occhi poco benevoli: «Possibile che un vittima si riveli a sua volta predatrice?», si chiedono i media negli Usa, riferendosi alla vicenda di Asia Argento. E già cè chi pensa che i fatti riferiti dal New York Times potrebbero costituire il primo segnale che anche gli uomini non hanno più vergogna di denunciare violenze, come le donne hanno imparato grazie proprio a #MeToo. Ma la 42enne attrice-regista si è difesa con passione ieri dalle accuse di aver abusato...