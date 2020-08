L'INCIDENTE

ARZIGNANO (VICENZA) Aveva già riparato la macchina che aveva investito Angela, e probabilmente non aveva alcuna intenzione di costituirsi il 54enne vicentino che ieri è finito in carcere accusato di aver travolto e ucciso la ragazzina 15enne, Angela Vignaga, che domenica sera portava a spasso il cagnolino, ad Arzignano (Vicenza). I Carabinieri, ed anche la Polizia locale, erano ormai sulle sue tracce, e quando si sono presentati nell'officina dove lavora, una carrozzeria di Chiampo (Vicenza), ha prima tentato di chiudersi dietro qualche «non ricordo», poi - raccontano gli investigatori - ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità.

Secondo i carabinieri, che hanno risolto in caso in 48, Luciano Vaccari, alla guida della Fiat Panda bianca che tre sere fa ha travolto la giovane liceale, scaraventandola sull'asfalto, e fuggendo senza fermasi a prestarle soccorso. Sottoposto a fermo giudiziario, con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso e fuga, il 54enne è adesso in carcere a Vicenza, in attesa dell'udienza di convalida. Sposato, senza figli, l'uomo non ha alcun precedente alle spalle. Non è stato sottoposto ad alcoltest, per capire se stesse guidando in stato di alterazione, perchè era trascorso troppo tempo dal momento del fatto a quello della sua individuazione.

Fondamentali per le indagini sono stati due elementi: il recupero di un frammento dello specchietto laterale della Panda - forse quello che ha agganciato la ragazza alle spalle -, e il fotogramma di una telecamera di sicurezza che ha inquadrato l'utilitaria in via Broggia, luogo dell'incidente, verso le 21.30 del 16 agosto, orario compatibile con l'investimento. La chiamata di un altro automobilista che aveva notato il corpo riverso sull'asfalto era giunta al 112 verso le 21.59.

L'indagato avrebbe spiegato di militari dell'Arma di aver solo «sentito un colpo» quella sera, rendendosi conto di quanto era accaduto solo il giorno dopo, dai giornali. Quando gli investigatori sono andati a prelevarlo, però, il carrozziere aveva già riparato la Panda, ora sotto sequestro. «Il fatto che l'indagato nelle ore successive abbia sostituito i pezzi danneggiati sull'auto - ha detto il comandante dei Carabinieri di Vicenza, colonnello Nicola Bianchi - ci fa pensare che, almeno all'inizio, non era intenzionato a presentarsi spontaneamente alla forze dell'ordine». Intanto ieri sera ad Arzignano si scenderà in piazza con una fiaccolata organizzata in ricordo di Angela. I funerali della 15enne si terranno venerdì mattina nella Chiesa di Castello di Arzignano.

