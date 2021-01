EDILIZIA

VENEZIA Un pasto caldo per gli artigiani del comparto edile, specie ora che il clima è rigido. Sono oltre 21mila quelli attivi solo a Padova che in periodo di zona arancione, con bar e ristoranti chiusi, devono arrangiarsi con panini e pasti freddi portati da casa. Si tratta di tutti quei lavoratori che si occupano di edilizia, ma anche di manutenzione del verde, installazioni di impianti e serramenti e che operano nei cantieri lontano dalla sede dell'impresa e distanti anche da casa. Dal Veneto degli artigiani arriva dunque un appello che può diventare anche un sostegno ai titolari dei ristoranti in affanno per le prolungate chiusure. «Chiediamo al governo che conceda dice Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato di Padova e del Veneto - anche nelle regioni arancioni e rosse a causa dei contagi, la possibilità a bar, ristoranti e trattorie di fornire a pranzo pasti caldi ai nostri lavoratori, sempre garantendo il rispetto delle norme di contrasto al Covid e senza la necessità di un contratto continuativo scritto». Una richiesta avanzata da tutto il comparto che ruota attorno alla casa. Perché se nei primi mesi di pandemia si era ricorsi a soluzioni tampone come i panini preparati a casa o il ripristino della vecchia gavetta, ora la situazione comincia a diventare difficile. Va detto, però, che proprio durante il primo lockdown, in accordo con Confesercenti, nel centro storico di Venezia si era riusciti ad incrociare la domanda degli artigiani che chiedevano un pasto a mezzogiorno ai ristoranti che tenevano aperto per offrire questo servizio. «Ora però il decreto non è chiaro - spiega Maurizio Franceschi direttore regionale di Confesercenti - fa riferimento infatti alle mense e non ai ristoranti. In Veneto alcuni prefetti, come a Rovigo, hanno allargato l'interpretazione anche ai ristoranti, ma in altri territori non lo stanno consentendo».

IL PROBLEMA

Rimane così il problema che coinvolge i 21.700 artigiani che operano nelle 11.200 imprese artigiane venete attive nei settori dei cantieri. Cantieri, il più delle volte, di breve durata, come quelli che riguardano l'impiantistica, per i quali è difficile predisporre una zona riscaldata per il consumo del pasto nel luogo di lavoro, con tutti i requisiti igienico sanitari necessari. «Sappiamo spiega Giovanni Varotto, Coordinatore del Sistema Casa per Confartigianato Imprese Padova che le attività delle mense e dei catering continuativi su base contrattuale sono consentite, ma per le attività come le nostre che prevedono lo spostamento da un cantiere all'altro ed il permanere per pochi giorni dei nostri collaboratori in uno stesso luogo, diventa impossibile organizzarsi e stipulare contratti con l'una o l'altra. Questo tipo di organizzazione può andare bene per le imprese che hanno una sede fissa, non per i nostri artigiani».

