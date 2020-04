LE PREOCCUPAZIONI

VENEZIA Il 40% delle aziende venete prevede di subire un rallentamento economico di almeno 6 mesi. Uno su 3 si aspetta almeno un dimezzamento dell'attività nel prossimo semestre. E le principali preoccupazioni riguardano il calo dei consumi delle famiglie, il cambiamento drastico delle abitudini dei clienti e la perdita degli stessi.

È quanto emerge da un sondaggio di Confartigianato Imprese Veneto che ha coinvolto 3600 associati. «Dobbiamo accelerare la ripartenza - ha detto il presidente Agostino Bonomo - Diamo modo alle imprese di rispettare i protocolli di sicurezza, garantiamo iniezioni di liquidità e investimenti sul made in Italy».

IL MONITO

Ma sulla riapertura arriva il monito del segretario generale della Cgil del Veneto, Christian Ferrari, che chiede «prudenza e rigore». La Cgil riferisce di «centinaia di telefonate di lavoratori preoccupati e disorientati perché richiamati al lavoro da aziende che insistono per avere la deroga dalle prefetture». «Sono da evitare decisioni avventate - ha detto Ferrari - Siano gli esperti a pronunciarsi e si usi la massima precauzione anche per non vanificare i sacrifici fatti finora».

LE PERDITE

Intanto l'Ufficio studi della Cgia di Mestre ha stimato in 1,8 miliardi di euro la perdita di fatturato che le imprese artigiane del Nordest subiranno in questo mese di chiusura a causa del coronavirus. Nel Veneto la perdita ammonterà a 777 milioni, in Emilia Romagna 731 milioni, in Friuli 157 milioni, in Trentino Alto Adige 135 milioni. «Anche nel Nordest, l'artigianato rischia di estinguersi, o quasi, in particolar modo nelle piccole città e nei paesi di periferia - segnala il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo Ci appelliamo al Governo e al Parlamento affinché intervengano in soccorso a questo settore». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

