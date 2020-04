LE OPPOSIZIONI

VENEZIA «Prudenza» è stata la parola d'ordine di Articolo Uno rappresentato ieri dal consigliere regionale Piero Ruzzante, dal segretario veneto Gabriele Scaramuzza e dalla coordinatrice del forum donne Delizia Catrini. «È comprensibile il desiderio di aprire, non sono altrettanto comprensibili le forzature» per Scaramuzza che giudica corrette le linee guida del governo e del ministro della Salute. «I contagi di oggi sono gli stessi di inizio lockdown - prosegue - non facciamo come la Germania che con le riaperture ha avuto una ripresa dei contagi». Secondo Ruzzante per dare benzina all'economia veneta «abbiamo bisogno di maggiori risorse e per questo propongo di usufruire del tesoretto di 5-7 miliardi delle fondazioni bancarie», mentre giudica «vergognoso l'atteggiamento della Lega che ha respinto l'ordine del giorno in Consiglio regionale per i coronabond al fine di impegnare l'Europa a fare la sua parte in questa emergenza». Il consigliere regionale annuncia anche che quando questa prima fase d'emergenza sarà conclusa chiederà «una commissione d'inchiesta perché si faccia luce sui molti morti nelle Rsa». Inoltre invita il governatore Luca Zaia, durante i suoi giornalieri punti stampa «a non sollevare il cartello con i soli morti negli ospedali (ieri 18), ma anche con i decessi nel territorio (ieri 46): è una questione di dignità». (r.ian)

